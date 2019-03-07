Наезд на девушку-пешехода допустил водитель накануне вечером в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике barnaul 22.
По имеющимся данным, авария случилась в районе дома №203 по улице Юрина. Согласно имеющейся информации, водитель автомобиля Toyota Vista сбил девушку на пешеходном переходе.
На месте происшествия выезжали медики скорой помощи и полиция.
Комментарии
вотон ещё один чмoшник которому западло притормозить и пропустить пешехода
Не водитель допустил наезд, а сама городская среда и организация дорожного движения позволяют ему это делать. Где островок безопасности? Почему водитель смог разогнаться до скорости при которой не успевает реагировать на появление пешехода? Почему пешеход не успевает среагировать на появление машины и почему оно для него внезапное? Если водитель во время движения по городу может позволить себе отвлечься на смартфон, значит в организации дорожного движения есть явные ошибки.
кукушке было лень башкой покрутить прежде чем перейти
вот и итог
Очередное доказательство, что пешеход всегда прав!
прав если жив
гололед?
7.03.2019 10:03
- гость -
кукушке было лень башкой покрутить прежде чем перейти
вот и итог
-----------
Мамаше твоей было лень аборт сделать, вот и итог....
Очень многие водители не пропускают пешеходов на пешеходных переходах, причём, даже на регулируемых. Летят на красный свет, сигналят, притом, что левый ряд уже стоит, пропускает.
Штрафовать надо активнее водителей! И не за стоянку в районе автовокзала, а за такие вот грубые нарушения ПДД.
Пешеходный переход это не "столбик с табличкой",которые "повтыкали" где попало на тротуарах что водителю не видно из-за деревьев и столбов,и не "божья тропа" для умалишенных считающих что они защищены и имеют преимущество.
Гибдд надо заниматься своей работой делать безопасные пешеходные переходы которые видны из далека ,хорошо освещены и есть светофоры.
Сколько людей " передавили " на Tрактовой и в других местах из-за "столбиков с табличкой" пока не сделали освещение вдоль дороги и вина за смерти людей в первую очередь на тех кто для отчета ставит "таблички".
Почему не хотят поставить светофоры на пересечении улиц Попова и А.Петрова, сразу же решились три проблемы :
1.Перекресток стал бы БЕЗОПАСНЫМ для пешеходов
2.Разгрузилось бы движение
3.Снизилось бы количество нарушений ПДД.
Это наверно не выгодно руководству "гибддд" которые не хотят лишиться "кормушки" .