Наезд на девушку-пешехода допустил водитель накануне вечером в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике barnaul 22.

По имеющимся данным, авария случилась в районе дома №203 по улице Юрина. Согласно имеющейся информации, водитель автомобиля Toyota Vista сбил девушку на пешеходном переходе.

На месте происшествия выезжали медики скорой помощи и полиция.