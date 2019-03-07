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Лавров назвал условие размещения ракет в любой точке мира

, ИА "Амител"
Глава МИД заявил, что Россия зеркально ответит на действия США
Лавров рассказал, как Россия ответит, если США станут размещать запрещенные ДРСМД ракеты в различных странах / Фото: da-info.pro

Лавров рассказал, как Россия ответит, если США станут размещать запрещенные ДРСМД ракеты в различных странах / Фото: da-info.pro

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как Россия ответит, если США станут размещать запрещенные ДРСМД ракеты в различных странах, сообщает РИА Новости.

По его словам президент РФ Владимир Путин предусмотрел реакцию на подобные действия американских властей.

"Где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать то же самое, с тем чтобы в том же регионе появились и наши ракеты", — подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее Путин подписал указ "О приостановлении РФ выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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