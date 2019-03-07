Девочка 15 лет, в понедельник, 4 марта, ушла из дома в Новосибирске. С тех пор родственники ее больше не видели, сообщает поисковой отряд "Маяк".

Школьница невысокого роста (около 165 см), худая. У нее русые волосы и карие глаза.

На ней были красная куртка с черными вставками на плечах, черные штаны и кроссовки.

Волонтеры просят всех неравнодушных граждан, видевших безвестно пропавшую несовершеннолетнюю или имеющих информацию о ее местонахождении, позвонить по тел.: 8-951-393-09-11 или 112.