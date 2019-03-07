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Самые дешевые блины на Масленицу пекут в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Эксперты посчитали, во сколько обойдется стопка блинов на Масленицу во всех регионах России
Масленичная неделя в 2019 году закончится 10 марта / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Масленичная неделя в 2019 году закончится 10 марта / Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Эксперты News.ru подсчитали, что стопка из 12 блинов на Масленицу дороже всего обойдется жителям Сахалина, Чукотки и Москвы. Алтайский край – в тройке регионов с самыми дешевыми блинами на Масленицу.

Стоимость 12 блинов в Алтайском крае будет составлять 69,62 рубля. Исходя из средней зарплаты в регионе, жители Алтайского края могут испечь у себя дома 4401 блин. 

Приготовление на Масленицу стопки из 12 блинов дороже всего обойдется жителям Сахалинской области, Чукотского автономного округа и Москвы – соответственно в 126,7, 117,2 и 112,9 рубля. А самое большое количество блинов в регионе смогут испечь у себя дома, исходя из средней зарплаты, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотского автономного округа – 11 594, 11 150 и 10 085 штук соответственно. Таковы результаты подсчета, проведенного News.ru в первый день наступившей масленичной недели.

Разброс по регионам вышел достаточно значимым, скажем, для жителей Пензенской и Томской областей, а также Алтайского края цена блинных компонентов оказалась почти вдвое ниже, чем для москвичей или петербуржцев. Или, скажем, жители Чечни (основная масса которых не станет этим заниматься) смогут испечь блинов на свою зарплату в три раза меньше, чем жители Магаданской области. 

В Пензенской области стопка из 12 блинов будет стоить 68,62 рубля, а в Томской области – 68,97 рубля. В Томской области на зарплату можно напечь 7175 блинов, а в Пензенской – 4956 блинов. 

Общероссийский блинный индекс портал составлял с учетом стоимости ингредиентов одной стопки из 12 блинов, включая масло сливочное (100 г), молоко (200 мл), мука (100 г), сахар (1 ст. л.), вода (75 мл), масло растительное (1 ст. л.), соль (5 г), яйцо (1 шт.). 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

7.03.2019 11:13
- гость -

А почему нет данных сколько на среднюю з/плату по Стране средний россиянец может испечь в среднем блинов, и сколько из них с мясом,творогом и красной икрой,со сметаной и с маслом, с запиванием молоком, кефиром, чаем и кофием? Почему нет таких данных нужных каждому расиянцу? Варенье,мёд,кефир и с водкой или брагой тоже посчитайте!

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7.03.2019 11:16
- гость -

испечь у себя дома 4401 блин.
нафиг? ими платить за кв.плату, ребенку в школу, в бензобак засунуть?
я вот с своей з\п напеку 3620 блинов и принесу счетоводам

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7.03.2019 11:22
- гость -

а где расчет потребленной энергии? свет/газ разный тариф
а износ сковороды-лопатки
а СМС на чистку кухни от жира?
в общем ни о чем статья
садись два

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