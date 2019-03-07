Эксперты News.ru подсчитали, что стопка из 12 блинов на Масленицу дороже всего обойдется жителям Сахалина, Чукотки и Москвы. Алтайский край – в тройке регионов с самыми дешевыми блинами на Масленицу.

Стоимость 12 блинов в Алтайском крае будет составлять 69,62 рубля. Исходя из средней зарплаты в регионе, жители Алтайского края могут испечь у себя дома 4401 блин.

Приготовление на Масленицу стопки из 12 блинов дороже всего обойдется жителям Сахалинской области, Чукотского автономного округа и Москвы – соответственно в 126,7, 117,2 и 112,9 рубля. А самое большое количество блинов в регионе смогут испечь у себя дома, исходя из средней зарплаты, жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотского автономного округа – 11 594, 11 150 и 10 085 штук соответственно. Таковы результаты подсчета, проведенного News.ru в первый день наступившей масленичной недели.

Разброс по регионам вышел достаточно значимым, скажем, для жителей Пензенской и Томской областей, а также Алтайского края цена блинных компонентов оказалась почти вдвое ниже, чем для москвичей или петербуржцев. Или, скажем, жители Чечни (основная масса которых не станет этим заниматься) смогут испечь блинов на свою зарплату в три раза меньше, чем жители Магаданской области.

В Пензенской области стопка из 12 блинов будет стоить 68,62 рубля, а в Томской области – 68,97 рубля. В Томской области на зарплату можно напечь 7175 блинов, а в Пензенской – 4956 блинов.

Общероссийский блинный индекс портал составлял с учетом стоимости ингредиентов одной стопки из 12 блинов, включая масло сливочное (100 г), молоко (200 мл), мука (100 г), сахар (1 ст. л.), вода (75 мл), масло растительное (1 ст. л.), соль (5 г), яйцо (1 шт.).