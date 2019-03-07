Названа причина провала асфальта на улице Трактовой в Барнауле

Причиной проседания асфальта на улице Трактовой в Барнауле стал провал плиты перекрытия тепловых сетей, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

Напомним, провал на дороге произошел в районе пересечения улиц Трактовой и Дальней. На место выехали представители Барнаульской теплосетевой компании.

"По результатам осмотра расположенные под плитой перекрытия коммуникации не нарушены, процесс теплоснабжения осуществляется в штатном режиме. Место провала огорожено. Бригада БТСК приступила к восстановительным работам. Работы проводятся под контролем специалистов администрации города", – добавляют в мэрии.

Водителей убедительно просят быть внимательными при движении по проезжей части улицы Трактовой в направлении поселка Силикатный.