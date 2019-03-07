Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинг самых пьющих регионов России по итогам 2018 года, сообщают "Известия".

Примечательно, что по сравнению с 2017 годом состав первой пятерки не поменялся.

Иначе распределились лишь места, занимаемые регионами в топ-5.

Титул самого пьющего в этот раз достался Ненецкому автономному округу с 28,6 литра в год на душу населения. Годом ранее он занимал вторую строчку с показателем 26,7 литра.

Второе место за лидером прошлогоднего рейтинга – Сахалинской областью (28,3 литра в 2018-м / 17,5 л в 2017-м).

На одну позицию выше поднялась Магаданская область (26,5 л / 24,6 л), замкнув первую тройку.

Аналогичный рост продемонстрировала Московская область (25,8 л / 23,5 л), занявшая четвертую строчку.

Последней в топ-5 стала Карелия (25,6 л / 25 л), которая годом ранее занимала третью позицию.

Всего же по стране среднедушевое потребление спиртного выросло на 8,3%, достигнув 14,3 литра в год на человека.

Отметим, что при составлении рейтинга в расчет не брались продажи медовухи, пива, пивных напитков, пуаре и сидра.