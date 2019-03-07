В Магарамкентском районе Дагестана детей госпитализировали после отравления в детском саду села Советское, сообщает региональный Минздрав.

Общее число пострадавших достигло 21 человека.

Ребятишек экстренно доставили в центральную районную больницу.

Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Заболевшим детям от двух до четырех лет.

Сейчас специалисты сразу нескольких ведомств республики выясняют причину и обстоятельства случившегося.

В частности, на место происшествия выехали первый замминистра здравоохранения Фейзулах Габибуллаев, главный эпидемиолог и инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней.