В Магарамкентском районе Дагестана детей госпитализировали после отравления в детском саду села Советское, сообщает региональный Минздрав.
Общее число пострадавших достигло 21 человека.
Ребятишек экстренно доставили в центральную районную больницу.
Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
Заболевшим детям от двух до четырех лет.
Сейчас специалисты сразу нескольких ведомств республики выясняют причину и обстоятельства случившегося.
В частности, на место происшествия выехали первый замминистра здравоохранения Фейзулах Габибуллаев, главный эпидемиолог и инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней.
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