"Единая Россия" и "Молодая Гвардия" в Алтайском крае запустили интернет-флешмоб и поздравительную акцию к 8 Марта, а также поздравят жительниц Барнаула на улице, сообщили в пресс-службе партии.

Интернет-флешмоб "8 главных признаний", приуроченный к празднованию Международного женского дня, будет запущен 8 марта.

Чтобы принять участие, нужно разместить в социальных сетях свои фотографии совместно с любимыми дамами, написать к фото пост о признании в одном из восьми главных чувств: любви, верности, заботе, нежности, ласке, доброте, доверии или искренности, а, может, и в нескольких сразу. К посту добавьте теги #восемьпризнаний, #ЕР22, #МГЕР22. И передайте виртуальную эстафету своим друзьям, коллегам, знакомым, отметив их аккаунт в социальных сетях.

Участие в акции примут члены и сторонники партии. Присоединиться может любой желающий.

Также 8 марта активисты "Молодой Гвардии" будут поздравлять женщин на улице в центре Барнаула. Молодогвардейцы проведут небольшую тематическую викторину о Международном женском дне и вручат цветы всем прохожим представительницам прекрасной половины города.

6 марта активисты "МГ" провели акцию "Мартовская открытка". В торговом центре "Пионер" каждый желающий мог подписать открытку с особым дизайном от "Молодой Гвардии", которую в преддверии 8 Марта активисты доставят получателю.