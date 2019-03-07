Таким образом она хотела привлечь внимание к случаям высадки из общественного транспорта детей и пенсионеров, забывших деньги или проездные документы.

На аренду трамвая были направлены средства премии за победу в губернаторском конкурсе для СМИ. Награду телеканал "Катунь 24" получил за детскую программу "Лена-путешественница". Ведущая программы – восьмилетняя девочка – решила потратить деньги на доброе дело.⠀

"Иногда бывает, что ты торопишься куда-то, и раз, забыл деньги дома. Что же делать? Неужели идти пешком? Я думаю, можно просто помочь такому человеку. Заплатить за него. И всем будет здорово! И все, кто проехал сегодня на трамвае, может быть, тоже захотят кому-нибудь помочь!" – так Лена прокомментировала акцию.