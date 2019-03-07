Таким образом она хотела привлечь внимание к случаям высадки из общественного транспорта детей и пенсионеров, забывших деньги или проездные документы.
На аренду трамвая были направлены средства премии за победу в губернаторском конкурсе для СМИ. Награду телеканал "Катунь 24" получил за детскую программу "Лена-путешественница". Ведущая программы – восьмилетняя девочка – решила потратить деньги на доброе дело.⠀
"Иногда бывает, что ты торопишься куда-то, и раз, забыл деньги дома. Что же делать? Неужели идти пешком? Я думаю, можно просто помочь такому человеку. Заплатить за него. И всем будет здорово! И все, кто проехал сегодня на трамвае, может быть, тоже захотят кому-нибудь помочь!" – так Лена прокомментировала акцию.
Комментарии
че попало
Билет на ТО является страховкой
ДТП, падение, травма и никто никому ничего не должен.
Каждый пассажир автобуса, метро, трамвая, троллейбуса и маршрутки, согласно ему, страхуется автоматически на время поездки.
в кабине трамвая все в каких то рюшах. водитель женоподобный?
Молодец Лена! Умничка!!!
Хотя тебя, вроде бы, эти проблемы и не должны заботить, в силу возраста, но ты всё равно молодец!
У меня проездной
Здорово придумала Лена, молодчина!
Злых людей не слушай!
Не принято у нас делать добро, злит это наших граждан прокаженных.
в этой стране добро боком вылазит
У нас с дочкой тоже такой случай был, зашли в автобус, а денег нет. Хотели выйти на следующей, но кондуктор разрешила нам доехать до своей остановки. Спасибо ей!