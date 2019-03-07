По факту ДТП возбуждено уголовное дело / Фото: 04.мвд.рф

Полиция в Горно-Алтайске установила личность водителя, допустившего смертельный наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП.

Напомним, что авария случилась 5 марта в 21:11 в районе дома №5 по улице Чаптынова, когда был сбит 51-летний житель Кош-Агачского района. Водитель с места ДТП скрылся, а пешеход скончался до приезда медиков.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ДТП совершил 23-летний житель Горно-Алтайска, на принадлежащем ему автомобиле Nissan X-Trail. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело", – добавляют в республиканском МВД.