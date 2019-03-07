Представители МТС в рамках "узбекского дела" заключили с министерством юстиции США мировое соглашение, взяв на себя обязательства выплатить 850 млн долларов штрафа, сообщает РБК.

Ранее Минюст Соединенных Штатов и SEC провели расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана.

Под подозрение попали МТС, Telia Company AB и Veon, которые торговались на американских фондовых биржах.

Компании уличили во взятках узбекским чиновникам для того, чтобы они способствовали их выходу на местный рынок.

Минюст выявил более, чем полтриллиона полмиллиона подозрительных денежных транзакций в адрес структур, связанных с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

Telia Company AB и Veon первыми заключили с министерством юстиции США мировое соглашение, согласившись выплатить 965 млн долларов и 785 млн долларов соответственно.

Затем аналогичное решение приняли и в МТС. Эксперты считают, что таким образом оператор решил минимизировать расходы на судебную тяжбу и возможные имиджевые потери.

Примечательно, что в Узбекистане МТС сейчас не оказывает услуги связи. В 2012 году власти страны лишили компанию лицензий на оказание услуг.