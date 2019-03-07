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СМИ: МТС выплатит $850 млн по "узбекскому делу"

, ИА "Амител"
Компания заключила мировое соглашение с Минюстом США
МТС в рамках 'узбекского дела' взял на себя обязательства выплатить $850 млн штрафа / Фото: pixabay.com

МТС в рамках "узбекского дела" взял на себя обязательства выплатить $850 млн штрафа / Фото: pixabay.com

Представители МТС в рамках "узбекского дела" заключили с министерством юстиции США мировое соглашение, взяв на себя обязательства выплатить 850 млн долларов штрафа, сообщает РБК.

Ранее Минюст Соединенных Штатов и SEC провели расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана.

Под подозрение попали МТС, Telia Company AB и Veon, которые торговались на американских фондовых биржах.

Компании уличили во взятках узбекским чиновникам для того, чтобы они способствовали их выходу на местный рынок.

Минюст выявил более, чем полтриллиона полмиллиона подозрительных денежных транзакций в адрес структур, связанных с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

Telia Company AB и Veon первыми заключили с министерством юстиции США мировое соглашение, согласившись выплатить 965 млн долларов и 785 млн долларов соответственно.

Затем аналогичное решение приняли и в МТС. Эксперты считают, что таким образом оператор решил минимизировать расходы на судебную тяжбу и возможные имиджевые потери.

Примечательно, что в Узбекистане МТС сейчас не оказывает услуги связи. В 2012 году власти страны лишили компанию лицензий на оказание услуг.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

7.03.2019 11:53
- гость -

Может лучше на абонентов эту сумму раскидать-нас то лошар больше,чем руководства МТС?

0  0
7.03.2019 12:07
- гость -

Так они и раскидают. Посмотрите на сколько все ваши тарифы выросли за последние 3 года. Или доп услугами соберут.

0  0
7.03.2019 12:45
Вах

Ничего не понял... Узбекистан на территории САШ находится разве? Какие судебные тяжбы? И что это за цифра полтриллиона полмиллиона? От каждого абонента при пополнении копеечка падала что-ли?

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