Представители МТС в рамках "узбекского дела" заключили с министерством юстиции США мировое соглашение, взяв на себя обязательства выплатить 850 млн долларов штрафа, сообщает РБК.

Ранее Минюст Соединенных Штатов и SEC провели расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана.

Под подозрение попали МТС, Telia Company AB и Veon, которые торговались на американских фондовых биржах.

Компании уличили во взятках узбекским чиновникам для того, чтобы они способствовали их выходу на местный рынок.

Минюст выявил более, чем полтриллиона подозрительных денежных транзакций в адрес структур, связанных с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

Telia Company AB и Veon первыми заключили с министерством юстиции США мировое соглашение, согласившись выплатить 965 млн долларов и 785 млн долларов соответственно.

Затем аналогичное решение приняли и в МТС. Эксперты считают, что таким образом оператор решил минимизировать расходы на судебную тяжбу и возможные имиджевые потери.

Примечательно, что в Узбекистане МТС сейчас не оказывает услуги связи. В 2012 году власти страны лишили компанию лицензий на оказание услуг.