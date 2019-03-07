Представители МТС в рамках "узбекского дела" заключили с министерством юстиции США мировое соглашение, взяв на себя обязательства выплатить 850 млн долларов штрафа, сообщает РБК.
Ранее Минюст Соединенных Штатов и SEC провели расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана.
Под подозрение попали МТС, Telia Company AB и Veon, которые торговались на американских фондовых биржах.
Компании уличили во взятках узбекским чиновникам для того, чтобы они способствовали их выходу на местный рынок.
Минюст выявил более, чем полтриллиона подозрительных денежных транзакций в адрес структур, связанных с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
Telia Company AB и Veon первыми заключили с министерством юстиции США мировое соглашение, согласившись выплатить 965 млн долларов и 785 млн долларов соответственно.
Затем аналогичное решение приняли и в МТС. Эксперты считают, что таким образом оператор решил минимизировать расходы на судебную тяжбу и возможные имиджевые потери.
Примечательно, что в Узбекистане МТС сейчас не оказывает услуги связи. В 2012 году власти страны лишили компанию лицензий на оказание услуг.
Комментарии
Может лучше на абонентов эту сумму раскидать-нас то лошар больше,чем руководства МТС?
Так они и раскидают. Посмотрите на сколько все ваши тарифы выросли за последние 3 года. Или доп услугами соберут.
Ничего не понял... Узбекистан на территории САШ находится разве? Какие судебные тяжбы? И что это за цифра полтриллиона полмиллиона? От каждого абонента при пополнении копеечка падала что-ли?