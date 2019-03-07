Уже завтра все мужчины будут стремиться порадовать своих любимых женщин. Многие из них захотят встать пораньше и приготовить для своей дамы завтрак. Мы вас уверяем, не обязательно готовить сложные блюда, достаточно закусок и кофе в постель. Amic.ru приготовил несколько простых рецептов, воплощение в реальность которых точно порадует вашу женщину.

Яичница в виде сердца



Фото: retsepty-ru.blogspot.com

Что потребуется?

1 яйцо;

1 сосиска (длинная);

растительное масло по вкусу;

черный молотый перец;

соль по вкусу.

Как готовить?

Первым делом аккуратно разрежьте сосиску вдоль, но не до конца. Теперь сведите концы сосиски так, чтобы у вас получилось сердечко, скрепите кончики зубочисткой. Далее разогрейте на сковороде небольшое количество растительного масла и обжарьте на нем сердечко из сосиски с одной стороны. Затем переверните его на другую сторону и аккуратно разбейте в него яйцо, посолите и посыпьте яйцо молотым перцем. Жарьте яичницу на медленном огне под крышкой до готовности белка и желтка. Если белок немного вытечет за пределы сердечка, не пугайтесь, все лишнее потом можно просто обрезать. Перекладываем яичницу на тарелку и зовем любимую завтракать.