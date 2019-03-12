В центре краевой столицы прошла встреча владельцев бизнеса и директоров предприятий. В атмосфере бизнес-завтрака они поделились впечатлениями о книге ''Принципы. Жизнь и работа'' Рэя Далио, также вступили в горячую дискуссию о том, насколько важна миссия в компании, и запрещено ли ошибаться сотрудникам.

Участники Клуба читающих бизнесменов Барнаула назвали нашему корреспонденту книги, которые особенно на них повлияли и стали помощниками в любимом деле.

Фото: Instagram: iskros

Джамилия Семененко (директор благотворительного фонда ''Облака'')

– Клуб побуждает читать книги. А когда ты понимаешь, что ее будут обсуждать, особенно волнительно. Комфортно понимать, о чем идет речь. Я всегда читаю представленную в клубе книгу. Здесь нет художественной литературы, но это и не совсем бизнес-литература. Это очень глубинные книги, которые отражают философию, подходы, принципы – все они так или иначе связаны с успехом, помогают понять, как стать счастливым. Круг участников постоянно расширяется. Если человек хочет идти вперед, он не может быть закрытым, и многие делятся своими принципами. Книга, которую я читаю сейчас – Игорь Манн ''Номер 1. Как стать лучшим в том, что ты делаешь''. В отличие от большинства подобных книг, здесь собраны практические советы, лайфхаки, которые можно применять уже в процессе чтения.

Татьяна Филидова (генеральный директор завода ''Veles'')

– Практически всегда есть разные точки зрения, этим и ценно собрание бизнесменов: ты можешь посмотреть на вещи под другим углом. У тебя есть свое мнение и именно здесь ты можешь услышать совсем другую точку зрения, и сделать определенные выводы для себя. У нас один уровень понимания проблем – всегда полезно поделиться. Для меня есть две книги, которые перевернули мое мышление и понимание: Элияху Голдратт ''Цель'' – в ней не принципы, а реальные ситуации и примеры, которые происходят на заводе, похожем на наш. Вторая книга Рэя Иммельмана ''Boss: бесподобный или бесполезный'' – она дает понимание о том, что все люди всегда делятся и участвуют в разных племенах. Как на заводе: один отдел – это одно племя, другой отдел – второе. В любом сообществе есть определенные племена, каждый человек во многих племенах одновременно принимает участие. Ты понимаешь – либо будет тропа войны между разными племенами, либо ты их каким-то образом объединяешь, сплачиваешь, показываешь им общего врага, внешнего какого-то. Они понимают, что надо объединяться, а не воевать друг с другом… Вот эти две книги шикарны.

Наталья Бобина (заместитель директора по развитию, Барнаульская водяная компания)

– Я в Клубе читающих бизнесменов с самого начала, но в силу своего графика не все клубные встречи посещаю, выбираю по спикерам и по книгам. О миссии и заработке: для нас очень важно, почему мы занимаемся тем или иным видом деятельности. Мы производим воду ''Легенда жизни''. Для нас очень важно, чтобы большая часть жителей нашего города и края пили наш продукт, потому что мы уверены в его качестве. Наша миссия звучит так: Мы заботимся о жизни каждого человека, начиная с его рождения. В нашей миссии нет ничего про деньги. Деньги – это такое приложение к успеху, это то, что приходит, когда ты занимаешься своим делом. Честно его делаешь, добросовестно. Вот тогда происходит такая отдача, ты даешь что-то и тебе возвращается – у нас такая философия. Ранее я представляла на клубе книгу Фредерика Лалу ''Открывая организации будущего''. Она очень сильно откликнулась моему взгляду на жизнь на сегодняшний день. Есть разные уровни развития человека, общества, компании и нет плохого и хорошего. На каждом уровне есть свои правила, есть свои принципы, которые работают.

Усова Анна (руководитель проекта шатер ''Монблан'', директор проекта ''Набережная22'')

– Сегодня я была в клубе впервые, и мне очень понравилась целевая аудитория: есть с кем поговорить и кого послушать. Тематика сегодняшнего клуба для меня крайне актуальна. Для себя я уяснила несколько принципов – это касается анализа, работы с эмоциями, алгоритма действий и механизмов. Моя последняя прочтенная книга: Рерих ''Шабмала сияющая''. Главное – закалять свой внутренний стержень. Когда я собираюсь со своей командой, я говорю, что это не мой бизнес, а дело моей души.

Евгения Буглакова – предприниматель, директор агентства ASBA- консалтинг, основатель Клуба читающих бизнесменов в Барнауле: "Со многими партнерами по бизнесу мы любим встречаться не только по деловым поводам, встречи бывают и неформальные. И часто предметом обсуждения на таких встречах становятся книги. Стало доброй традицией дарить на Новый год книги нашим партнерам, клиентам. Потом мы обсуждали эти книги. И появилась идея делать это на общей площадке с участием других предпринимателей. Я увидела впервые такой формат в Омске. Год за ним наблюдала. Там Клуб врос в бизнес-жизнь города. Этот формат откликнулся и мне. Так появился наш Клуб. Он абсолютно открытый, мы любим новых участников, интересных людей. И сегодня в нашем клубе не только бизнесмены, но и врачи, педагоги, журналисты, общественные деятели".

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