Проблемы с водоснабжением возникли в части поселка Сибирская долина в пригороде Барнаула – на водонапорной башне из строя вышел насос.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, поломка случилась по адресу: улица Куликовская, 4а.
По причине поломки оборудования в ряде расположенных поблизости домов было ограничено водоснабжение.
В данный момент новый насос уже доставлен на место. Специалисты компании-подрядчика приступили к монтажу оборудования. Восстановить водоснабжение обещают уже сегодня.
Комментарии
Потерпите немного, скоро таять начнет воды всем хватит