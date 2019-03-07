Проблемы с водоснабжением возникли в части поселка Сибирская долина в пригороде Барнаула – на водонапорной башне из строя вышел насос.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, поломка случилась по адресу: улица Куликовская, 4а.
По причине поломки оборудования в ряде расположенных поблизости домов было ограничено водоснабжение.
В данный момент новый насос уже доставлен на место. Специалисты компании-подрядчика приступили к монтажу оборудования. Восстановить водоснабжение обещают уже сегодня.
Комментарии
Потерпите немного, скоро таять начнет воды всем хватит
Нужно ещё уточнить,что это жители лично ,оперативно вчера собрали деньги на этот насос,а не как преподносится некоторыми СМИ ,что НП Сибирская долина в лице доблестного Гаврилова ,к стати незаконно присвоевшего себе водонапорную башню,занимается устранением поломки