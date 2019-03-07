Проблемы с водоснабжением возникли в части поселка Сибирская долина в пригороде Барнаула – на водонапорной башне из строя вышел насос.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, поломка случилась по адресу: улица Куликовская, 4а.

По причине поломки оборудования в ряде расположенных поблизости домов было ограничено водоснабжение.

В данный момент новый насос уже доставлен на место. Специалисты компании-подрядчика приступили к монтажу оборудования. Восстановить водоснабжение обещают уже сегодня.