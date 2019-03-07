Депутат Волгоградской областной думы от "Единой России" Гасан Набиев извинился за то, что назвал россиян с минимальными пенсиями тунеядцами и алкашами, сообщает РИА "Новости".

"Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий", – заявил через пресс-службу партии Набиев.

По его словам, приведенный им пример с пенсиями в 20 тысяч у работников его предприятия был некорректен.

Народный избранник подчеркнул, что он считает несправедливыми низкие пенсии у тех, кто много трудился и теперь получает практически такие же деньги, как и те, кто работали мало.

Парламентарий добавил, что считает необходимым помогать людям, оказавшимся в затруднительном положении, и поэтому поддержал законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

Напомним, ранее широкий резонанс вызвала попавшая в сеть видеозапись с речью Гасана Набиева на заседании думы, где он заявил, что 8 тысяч рублей получают алкаши и тунеядцы, а малоимущие сами виноваты в своей бедности.