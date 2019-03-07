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Переход на специальные эскроу-счета с июля 2019 года может привести к резкому ажиотажу на рынке вторичного жилья в Барнауле. Эти вопросы обсудили на специальном круглом столе, проведенном 6 марта.

С 1 июля 2019 года все застройщики должны перейти на систему так называемых эскроу-счетов. Фактически они не смогут получать средства дольщиков напрямую, они будут зачисляться на специальный банковский счет, а девелоперы будут финансировать объекты за счет кредитов.

Застройщики в один голос утверждают, что 60-70 % компаний не смогут работать в новых условиях, что приведет к уменьшению конкуренции, увеличению затрат и как следствие – повышению стоимости одного квадратного жилья. Ситуация может дойти до того, что в Барнауле в следующем году будут строить не больше пяти новых объектов.

Как сообщил в ходе круглого стола президент Союза риэлторов Барнаула Дмитрий Дворядкин, проектов для удовлетворения спроса покупателей уже сегодня недостаточно. А после 1 июля, когда эксперты прогнозируют снижение объемов строительства и повышение цен на "первичку", спрос должен резко переориентироваться на вторичное жилье.

"В настоящий момент мы наблюдаем ажиотажный спрос, прежде всего, на рынке первичного жилья, а неудовлетворенная потребность переходит на "вторичку". Это обусловлено тем, что в прошлом году снижались ставки по ипотеке, а застройщики запускали много интересных проектов. Однако этот год мы уже начали под другим флагом: банки в первые дни подняли проценты, а некоторые девелоперы – цены. Но что интересно, спрос все равно не упал", – отметил Дмитрий Дворядкин.



При этом он отметил, что изменения в законодательстве приведут к тому, что домов станет меньше, но их качество вырастит. Дворядкин признался, что власти должны были начать обновлять устаревшие дома и расселять людей еще 10, 20, 30 лет назад. Сегодня Барнаулу необходимо дополнительно около миллиона квадратных метров нового жилья.