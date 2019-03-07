Госдума РФ рассмотрит законопроект об обеззараживании продуктов ионизирующим излучением, сообщает "Российская газета".

Таким образом предлагается очищать крупы, мясо и специи, а также многие другие виды товаров, которые будут употреблять в пищу.

Авторы законопроекта отмечают, что подобная очистка уже применяется в других странах и существует в российских технических регламентах.

Однако массовое применение фотонов, протонов и электронов для борьбы против попадания опасных бактерий в пищу может случиться только при соответствующей законодательной базе.

В качестве бесспорных плюсов такого способа приводится защита от патогенных микроорганизмов (сальмонеллы, листерии и других), а также удваивание допустимого срока хранения.

При этом инициаторы заверяют, что такой способ полностью безвреден для потребителя.

"Продукт не получает наведенную радиацию, то есть он сам по себе не приобретает радиоактивные свойства", – подтвердил руководитель отдела функционального специализированного питания ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Андрей Дыдыкин.