Жителей Барнаула предупреждают о широком распространении в краевой столице фальшивых банкнот – за последнюю неделю в городе выявлено более полутора десятка поддельных купюр.

"Фальшивые денежные купюры номиналом 1000 рублей обнаруживают в магазинах и финансово-кредитных учреждениях города Барнаула", – отмечают в УМВД по краевой столице.

Так, например, накануне в торговую сеть неизвестными была сбыта денежная купюра достоинством 1000 рублей. При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена. После передачи ее в банк был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 1000 рублей серии ьН № 3793826.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и призывают граждан обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.

Также в полиции подчеркивают, что самые распространенные номера, на которые стоит обращать внимание аМ24934** ьН 37938** тЛ57932**.