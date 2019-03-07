Еще два человека получили травмы / Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Два человека погибли и еще двое пострадали в результате пожара, случившегося в Завьяловском районе Алтайского края утром 7 марта, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла в населенном пункте Малиновский в двухэтажном кирпичном доме. Здесь возник пожар, сопровождавшийся хлопком.

Сообщение о ЧП поступило около девяти часов утра. Через шесть минут пожарные подразделения были на месте вызова.

"Открытым огнем горела крыша дома. Через тридцать минут пожар был локализован, а вскоре и потушен. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте пожара работают следственно-оперативные группы", – уточняют в МЧС.

Предварительно причиной трагедии называется воспламенение газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации либо неисправности газовых приборов.