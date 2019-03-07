Шоумен Стас Барецкий рассказал новые подробности съемок фильма "Брат 3", сообщает НСН.

По его словам, одну из главных ролей исполнит молодой человек из Пятигорска Кирилл Терешин, известный как "Руки-Базуки".

"Открою вам новый маленький секрет готовящегося фильма, – анонсировал Барецкий. – Главную роль в нем сыграет мега-звезда "синтолового шоу-бизнеса", Кирилл "Руки-Базуки". Это будет бомба".

Планируется, что другие главные роли исполнят люди, которые освободились из мест лишения свободы.

Так, одну из них возьмет на себя бывший спортсмен Вячеслав Дацик известный под прозвищем Рыжий Тарзан. Он сыграет монаха.

Также подтверждено участие Никиты Джигурды, ему достанется роль киллера, который по сюжету захочет убить звезд шоу-бизнеса. Главный герой же попытается его остановить.

Примечательно, что музыкальное сопровождение ленты может стать похожим на первую и вторую части.

В частности ведутся переговоры с группами "Би-2" и "Сплин".

Завершение съемок и выпуск картины в прокат запланировано на 2020 год.