Депутат Государственной думы РФ, председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае Александр Терентьев поздравляет женщин с Международным женским днем. "Милые наши женщины! Хочется поздравить каждую из вас с самым нежным, как первые подснежники, весенним праздником 8 Марта! С самого детства для меня этот день пронизан особой атмосферой любви и тепла. Я помню, как усердно мы мастерили для наших мам открытки, переживая, понравится ли... И до чего же приятно было мамино: "Вот это красота!"

Вы, женщины, дарите нам в жизни главное счастье, перед которым блекнут все материальные блага, успех и слава! Я искренне желаю вам иметь как можно больше поводов для радости и улыбок. Вы заслуживаете самых теплых слов и самых сумасшедших поступков в вашу честь.

И хочется надеяться, что нам, мужчинам, удастся наполнять вашу жизнь только яркими красками, избавлять ваши хрупкие плечи от рутинных забот, радовать и баловать вас.

Желаю вам, милые наши женщины, всегда оставаться такими же чуткими, обаятельными, внимательными, нежными, непредсказуемыми. Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие. А близкие люди не устают дарить внимание, любовь и заботу. С праздником! С Международным женским днем!", – поздравил Александр Терентьев.