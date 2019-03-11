Фото: instagram.com/mataharik

Блогер под псевдонимом Юрий Истерика развлекается тем, что выкладывает в Instagram смешные пародии на фотографии звезд. За творчеством Юрия следят уже свыше 25 тысяч человек, в их числе Дима Билан, Кети Топурия и Сергей Лазарев.

Популярность к блогеру пришла после того, как Кети Топурия разместила в своих инстаграм-историях скриншот публикации пародиста. Пользователей заинтересовал микроблог Юрия Истерики, объектом пародирования которого стали как отечественные, так и зарубежные звезды, пишет BIGpicture.