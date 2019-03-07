ВЦИОМ провел опрос о том, какие подарки хотели бы получить женщины на 8 марта и сравнил его с ответами мужчин на вопрос о том, что они собираются дарить, сообщает ТАСС.

1,6 тысячи россиян предложили выбрать до четырех вариантов ответа.

Как выяснилось самым желанным подарком для женщин стала туристическая путевка. Ее выбрали 38% женщин. Примечательно, что дарить ее собираются лишь 3% мужчин.

Второе место с 36% голосов заняли традиционные цветы. Мужчин, которые их подарят почти вдвое больше – 68%.

Билеты на концерт или в театр и деньги с 23% голосов разделили третье и четвертое место рейтинга. Додумались их преподнести на праздник 10% и 17% соответственно.

Получить новый гаджет желают 16% женщин, в то время как такой подарок преподнесут почти вдвое меньше россиян – 9%.

Дальнейшие предпочтения распределились следующим образом: бытовые приборы (14%), ювелирные украшения (13%), автомобили (12%), парфюмерия и косметика (11%), конфеты и спиртное (6%) и сувениры (1%).

Примечательно, что вторую и третью строку популярности ответов у мужчин, заняли парфюмерия и косметика (23%), а также конфеты и спиртные напитки (22%).