Девятилетний мальчик скончался в больнице Барнаула от менингококковой инфекции. Эту информацию Amic.ru подтвердили в Минздраве Алтайского края.

Как только у ребенка появились признаки недомогания и небольшая температура, ему вызвали врача, который поставил первичный диагноз — респираторно-вирусная инфекция.

"И дальше родители полные сутки, выполняли назначение врача, видя, что состояние ухудшается, пытались справиться сами", — рассказала Amic.ru заведующая отделением профилактики инфекционных болезней краевого Центра эпидемиологии Ирина Переладова.

Через 1,5 сутки родители вызвали скорую помощь. На тот момент у ребенка начала появляться сыпь. Больного сразу госпитализировали в реанимационное отделение Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Оказывать помощь ребенку начали еще в машине скорой помощи.

"Помощь ребенку была оказана в полном объеме. Но это заболевание в некоторых случаях может развиваться очень быстро и очень тяжело", — сказала Ирина Переладова.

В краевом Минздраве подчеркивают, что это единичный случай и о вспышке заболевания речи не идет.