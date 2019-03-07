Российская армия засекла самолет-разведчик США RC135 у границы РФ, сообщает Минобороны России.

Видеозапись перехвата воздушного судна опубликована в Twitter ведомства несколько часов назад.

Уточняется, что пилоты СУ-24 сопроводили американских коллег над нейтральными водами.

Произошло это в районе Балтийского моря.

Отметим, что сопровождение самолетов, не имеющим разрешения на вхождение в воздушное пространство другой страны – нормальная практика.

Таким образом государство оберегает свои границы от вторжения вооруженных сил потенциального неприятеля.