Российская армия засекла самолет-разведчик США RC135 у границы РФ, сообщает Минобороны России.
Видеозапись перехвата воздушного судна опубликована в Twitter ведомства несколько часов назад.
Уточняется, что пилоты Су-24 сопроводили американских коллег над нейтральными водами.
Произошло это в районе Балтийского моря.
Отметим, что сопровождение самолетов, не имеющих разрешения на вхождение в воздушное пространство другой страны, нормальная практика.
Таким образом государство оберегает свои границы от вторжения вооруженных сил потенциального неприятеля.
#Video A Russian #Su27 fighter of the air defence on-duty forces made a sortie for interception of a #US Air Force's #RC135 reconnaissance aircraft over the neutral waters of the #BalticSea https://t.co/fbo8lz0kW9 @RusEmbUSA @mfa_russia #Interception pic.twitter.com/Wx8lNaXiYp— Минобороны России (@mod_russia) 7 марта 2019 г.
Комментарии
ждем комментарии от скудоумных патриотов -кал в мозгу.кал из темзы и онанир-го на птичку и им подобных из пентаГона- что российские пилоты действовали непрофессионально и не законно.
так су24 или су27 )