Дорогие девушки ''Амител''!

Сегодня пришло время признаться, что мы не смотрим фильмы про женщин-супергероев: ''Чудо-женщина'', ''Женщина-кошка'', ''Подруга Халка''. Чудес нам и так хватает!

Когда в редакции остается хоть одна из представительниц прекрасного пола, то в окнах горит свет! С вашей помощью репортажи становятся ярче и сенсации появляются ниоткуда! Если с интервью сбежал человек, всегда поможет ваш совет – догнать его.

8 Марта – ваш день! Давайте разольем эту прекрасную атмосферу по бочонкам на каждый день – до следующего праздника!

Желаем всем женщинам:

– Чтобы вы находились чаще в окружении друзей, а в окружении врагов у вас оставались патроны!

– Чтобы вас чаще носили на руках и доносили до мягкого дивана!

– Сообщения в телефоне не напоминали о списке продуктов, а рассыпались комплиментами!

– Скидок на краску для волос!

– Весеннего настроения и сухой обуви!

А если серьезно, то огромного счастья, творческих успехов, вдохновения, свежих мыслей, невероятных идей и здоровья!