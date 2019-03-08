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"Близко к центру, но не уехать": барнаульцы просят вернуть им автобус №23

, ИА "Амител"
Горожане не могут уехать на учебу и работу, потому что переполненные маршрутки не останавливаются
Утром автобусы переполненные, а днем – почти пустые / Фото: pixabay.com

Утром автобусы переполненные, а днем – почти пустые / Фото: pixabay.com

Жители частного сектора по улице Власихинской в Барнауле жалуются на то, что не могут уехать на работу и учебу. Здесь проходит единственный маршрут городского транспорта №75, но по утрам маршрутки переполнены и не останавливаются. Раньше до микрорайона можно было доехать на автобусе №23, но потом маршрут стал садоводческим, а потому работает он только с поздней весны до осени. Горожане просят вернуть им 23-й автобус или запустить по 75-му маршруту автобусы большой вместимости.

"По утрам на остановках от "Теплиц" до Павловского тракта полно людей, но переполненные автобусы, которые идут из новых кварталов, не останавливаются. Приходится идти на Павловский тракт, а это около 2 км пешком по сугробам и грязи. В школу и детский сад тоже не уехать, – рассказала Amic.ru жительница микрорайона Елена С. – Автобус №23 ходил по расписанию и забирал всех жителей микрорайона, которые не вмещались в 75-й. Вроде бы живем близко к центру города, а добраться на работу – проблема. Просим вернуть нам 23-й автобус, если на маршруте низкая загрузка, можно изменить схему его движения, пустив до ул. Лазурной. Также просим навести порядок в работе 75-го маршрута. Мало того, что автобусы идут переполненными, так еще водители не соблюдают расписание и уезжают в гараж после 19:00 часов".

В Комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Amic.ru сообщили, что изменить маршрут №23 "Пл. Текстильщиков – Сады" не представляется возможным, так как изменение схемы движения повлечет обоснованные жалобы со стороны собственников садовых участков, расположенных в садоводствах "Мичурина", "Ракета", "Фиалка". 

"В связи с низким пассажиропотоком в межпиковое время и высокой стоимостью автобусов большого класса, запуск дополнительных автобусов по ул. Власихинской приведет к нарушению баланса спроса на услуги по перевозке пассажиров и экономической эффективности работы маршрутов", – говорится в официальном ответе комитета.

В администрации города признают, что трудности проезда в утреннее и вечернее время имеют место на всех маршрутах регулярных перевозок в городе, так как массовая перевозка пассажиров приходится на "пиковое" время. Специфика работы общественного транспорта такова, что за довольно короткое время (утренние и вечерние часы пик) необходимо перевезти максимальное количество пассажиров.

"Жалобы по вопросу трудности проезда в часы пик поступают на большинство маршрутов регулярных перевозок, в том числе и на маршрут №75. В настоящее время предприятием, обслуживающим данный маршрут, ведется работа по замене подвижного состава на автобусы большей вместимости. Так, часть автобусов малой вместимости уже заменена на автобусы марки ПАЗ. Согласно действующему расписанию движения обслуживание маршрута №75 осуществляется автобусами в количестве 12 единиц с плановым интервалом движения 8 минут в пиковое и 16 минут в межпиковое время. Фактический интервал движения зависит от выпуска автобусов на линию, скопления автотранспорта на дорогах, сходов подвижного состава по техническим неисправностям и других дорожных условий, влияющих на скорость сообщения", – рассказали в профильном комитете города.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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Комментарии

8.03.2019 07:53
- гость -

Маршрутки убрать, провести конкурс на автобус и вся проблема
Ни чего добавлять не надо, и так левым рядом по всему городу колонна из приармянившихся к друг дружке автобусников

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8.03.2019 07:54
- гость -

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Горожане не могут уехать на учебу и работу потому, что переполненные маршрутки не останавливаются

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