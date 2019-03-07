На Павловском ДОКе произвели подачу пара на систему размола щепы

Вчера, 6 марта, состоялось производство первого пара, необходимого для продувки трубопроводов под давлением. Также специалисты произвели подачу привозной щепы в силосы оперативного хранения. Силосы – это промежуточный этап подачи технологической щепы в производственный процесс.

Как рассказал руководитель отдела производства ЛХК "Алтайлес" Алексей Гильманов, запуск систем проходит успешно. "В ближайшие дни планируется произвести первое волокно. Это основа будущей плиты МДФ", – уточнил Алексей Гильманов. Производство первой плиты запланировано на конец марта.

Подчеркнем, такие заводы, как Павловский ДОК, проектируются и строятся с ориентацией на использование отходов деревообрабатывающего производства, а также низкокачественной древесины, из которой невозможно получить пиломатериалы. Для работы завода достаточно тех объемов щепы и опилок, которые образуются в процессе производства на Каменском и Рубцовском ЛДК. Дополнительных объемов древесины не потребуется.

Напомним, первая колонна по производству плит МДФ была установлена ровно два года назад – 8 марта 2017 года. Павловский ДОК – это мощный завод-утилизатор отходов производства – щепы, опилок, низкосортной древесины. При этом комбинат будет производить высококачественный продукт – плиты МДФ.

"Алтайлес" вложил в проект 6 млрд рублей. Планируется, что с запуском комбината налоговые отчисления компании составят порядка 1,5 млрд рублей. Параллельно в с. Павловске Павловского района идет строительство поселка для будущих сотрудников комбината. Всего на Павловском ДОКе будет работать 191 человек.

Видео пресс-службы ЛХК "Алтайлес"