Роскачество опубликовало памятку для покупателей, как выбрать хороший шоколад.

Главным критерием служит, конечно же, информация на упаковке о составе продукта.

"Идеальный шоколад должен состоять из трех продуктов: какао-масла, какао тертого и сахара, – пояснила шеф-кондитер и преподаватель школы кондитерского мастерства Ольга Патракова. – Также в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко. Но правило одно: чем меньше ингредиентов, тем лучше".

При этом для удешевления конечной стоимости продукта некоторые производители используют заменитель компонентов какао-бобов, тем самым получая уже скорее не шоколад, а шоколадную плитку.

Также стоит обратить внимание на наличие знака соответствия ГОСТу или ТУ.

Если в первом случае продукт соответствует критериям шоколада, установленным государством, то во втором может самостоятельно устанавливать содержание какао-масла и его эквивалентов.

На этикетке также должны быть указаны наименование продукта, адрес изготовителя, масса, информация о пищевых добавках и пищевая ценность.

Кроме того, в обязательном порядке указываются дата изготовления, срок годности, условия хранения и информация о наличии ГМО (при его содержании).

Важно, чтобы срок годности не истек и продукт хранился в условиях, соответствующих указанным на этикетке.