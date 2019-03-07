В честь своего дня рождения радиостанция подготовила для слушателей праздничный эфир программы "Удачный час" с множеством сувениров и музыкальных сюрпризов от "Радио Дача Барнаул".

Каждый желающий может выиграть памятные сувениры от радиостанции, придумав оригинальное четверостишие про день рождения "Радио Дача Барнаул". Нужно будет позвонить на автоответчик по номеру 20-28-38 и прочитать свои стихи. Авторам самых оригинальных стихов ведущая Дарья Некрасова подарит памятные сувениры от станции. Не забудьте 8 марта с 12:00 до 13:00 включить программу "Удачный час".

"Радио Дача" – это самые любимые песни 80-х и 90-х годов и самые успешные хиты наших дней популярных отечественных исполнителей. Уникальные и оригинальные музыкальные, информационные и развлекательные программы с участием звезд. Увлекательные эфирные розыгрыши и отличные подарки. А еще это хорошее настроение в любое время года, радость общения с близкими и уверенность в завтрашнем дне. Настройтесь на волну 107.4 FM и убедитесь в этом.