Жительница Завьяловского района обратилась в полицию, сообщив о том, что стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Началось все с прохождения платного опроса в интернете, якобы от банка. Ссылку на него она увидела, просматривая ленту в популярной социальной сети.
Когда 28-летняя женщина ответила на все вопросы, ее уведомили, что она заработала тысячу рублей и может получить выигрыш, указав номер карты, а также поступившие в СМС-сообщениях пароли.
Однако вместо обещанных денег с ее счета списали свыше 12 тысяч рублей.
По факту случившегося проводится расследование. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.
Комментарии
Ну если в 28 лет - ума нет, тут дело сложное...
Объясняют: не давайте данных своих карточек, банку они не нужны - дают, не заходите на сторонние ресурсы - заходят. Лох - стабильный процент от массы)