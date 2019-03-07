Празднование бракосочетания влюбленной пары завершилось трагедией в Усть-Канском районе, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Как установлено следствием, 15 декабря 2018 года молодой человек вступил в конфликт с несколькими гостями банкета по случаю свадьбы знакомых в селе Верх-Ябоган.

Затем он покинул церемонию и снова вернулся, но уже с охотничьим ножом.

Отыскав вызвавшего его недовольство оппонента, селянин трижды ударил лезвием в грудь. Ранения оказались смертельными – 40-летний мужчина скончался.

Подозреваемого вскоре задержали. 29-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве.

Расследование уголовного дела завершено. Вскоре молодой человек предстанет перед судом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.