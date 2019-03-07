Госдума РФ 7 марта приняла закон о наказании за распространение в интернете информации, оскорбляющей общество, государство и человеческое достоинство, сообщает РИА "Новости".

Согласно документу, нарушителям грозит административная ответственность.

Тем, кто подобный проступок совершил впервые, грозит от 30 тысяч до 100 тысяч рублей штрафа.

Последующие нарушения могут караться как арестом до 15 суток, так и повышенным штрафом до 200 тысяч рублей.

К тем, кто допустил такое правонарушение более двух раз, применят максимальные финансовые санкции.

Такие неисправимые рецидивисты будут вынуждены выплатить сумму до 300 тысяч рублей.

В каждом из случаев возбуждения подобных дел, правоохранители обязаны уведомить об этом органы прокуратуры.