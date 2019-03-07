Эксперты в сфере туризма: "После ЧМ по футболу вырос интерес к России"

Туристический потенциал Алтайского края презентуют на Международной туристической бирже Internationale Tourismus-Börse (ITB), которая проходит в Берлине с 6 по 10 марта. В составе алтайской делегации – представители туркомпаний, санаториев, Алтайтурцентра, регионального Управления по развитию туризма и курортного дела. Всего же в выставке участвуют 10 тысяч экспонентов из 190 стран. Алтайский край представлен на стенде России как одно из самых привлекательных отечественных направлений для туризма.

Артем Сошнин, представитель компании Altaitouristic, входит в состав делегации Алтайского края второй год подряд. "Мы видим интерес мира к России. Возможно, это вызвано прошедшим чемпионатом мира по футболу, возможно, какими-то другими факторами, – рассказал он. – Это интересная выставка, можно почувствовать, насколько туриндустрия огромна и востребованна. Миллионы людей этим интересуются. На выставке обсуждают общемировые тенденции. Если в прошлом году здесь говорили об интересе туристов к естественности и "природности", то в этом году подняли вопрос "овертуризма" – негативных последствий массового туризма".

С Артемом Сошниным согласна руководитель алтайской компании LB Tour Елизавета Бордыкова: "Мы понимаем значимость этого мероприятия и ожидаем, что работа здесь приведет к увеличению числа наших партнеров, в том числе и тех, которые привезут к нам туристов уже в предстоящем летнем турсезоне. Сегодня в мире проявляется повышенный интерес к России и к нашему региону – Алтайскому краю".

Напомним, ITB проходит по особому графику. В первые три дня посетителями биржи становятся представители турфирм, которые ищут интересные турпродукты. Затем выставку могут посетить все желающие.