Жители барнаульского многоквартирного дома №106 на улице Антона Петрова шесть лет живут с дырявой крышей, сообщил Amic.ru активист "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг.

Еще в 2013 году Железнодорожный районный суд постановил провести капитальный ремонт пятиэтажки, но по сей день это решение не исполнено.

В мэрии ограничиваются отписками, что у дома недостаточно "баллов" на капитальный ремонт здания, и решить эту проблему можно будет только в 2020 году.

Между тем жильцы опасаются, что от протекающей кровли дом придет в негодность. От постоянной сырости страдают не только квартиры, но и вся конструкция, считают жильцы.

"Состояние дома постоянно ухудшается, – рассказал Берг. – За два года могут произойти существенные разрушения, которые могут причинить вред здоровью граждан".

В связи с этим общественная организация обратилась в городскую прокуратуру, пожаловавшись на то, что администрация проигнорировала решение суда.

Ведомство не оставило без внимания жалобу и внесла представление мэрии за неисполнение судебного решения.

"Прокуратурой Барнаула внесено представление председателю комитета жилищно-коммунального хозяйства", – прокомментировал прокурор краевой столицы Владимир Елизаров.