Заместитель главы администрации Барнаула Сергей Демин посетил строящуюся школу на 550 мест в микрорайоне 2006а (ул. Взлетная, 85) и провел там выездное совещание, сообщает городская мэрия.

Представитель подрядчика рассказала о ходе строительства. По ее словам, компания увеличила численность персонала, чтобы ускорить возведение здания и успеть сдать объект в поставленные сроки.

В настоящее время ведется кирпичная кладка блока А, монтаж внутренних сетей электроснабжения и отопления, а также прокладка внешних коммуникаций и остекление.

Демин поручил подрядчику в апреле опробовать систему отопления, чтобы прогреть здания и в мае уже приступить к отделке помещений.

Напомним, что на строительство школы выделено из местного, краевого и федерального бюджетов в общей сложности 385,18 млн рублей.