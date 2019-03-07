На оперативном совещании Совета Безопасности РФ обсуждались несколько вопросов, посвященных как внешней политике государства, так и внутренней, сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятие провел президент России Владимир Путин.

В нем приняли участие и другие ключевые фигуры российских властей, в частности, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Главное внимание участники уделили нескольким вопросам.

В частности, это увеличение активности военно-разведывательной деятельности иностранных спецслужб у границ РФ.

Также чиновники уделили внимание ситуации в Сирии, особенно, положению беженцев в организованном для них лагере Эр-Рукбан.

Отдельно Совбез обсудил социально-экономическое развитие страны.