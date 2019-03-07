Сергей Шнуров в своем Instagram в стихах ответил волгоградскому депутату, который назвал пенсионеров с минимальными пенсиями "алкашами" и "тунеядцами".

"Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом", — начал лидер Ленинграда.

По его словам, он много слышал гадостей, но такие рассуждения – впервые.

Шнуров выразил мнение, что народный избранник забыл, как живут простые люди, многие из которых после активной трудовой деятельности на благо народа вынуждены существовать на низкие пенсии.

"Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, (цензура), в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ", — закончил стихотворение Шнуров.

Напомним, ранее негативны отклик у росииян вызвала попавшая в сеть видеозапись с речью депутата Волгоградской областной думы от "Единой России" Гасана Набиев на заседании Думы, где он заявил, что 8 тысяч рублей получают алкаши и тунеядцы, а малоимущие сами виноваты в своей бедности.

Позднее он извинился за свои слова и назвал несправедливостью одинаково низкие пенсии много трудившихся граждан и тех, кто мало работал.