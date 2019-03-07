Четверг, 7 Март, 20:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,96
€ 74,57
254822
Обь
-21см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2019Масленица-2019Мусорная реформа
Новости

Шнуров в стихах вступился за "алкашей" с пенсиями 8 тысяч

, ИА "Амител"
Музыкант ответил волгоградскому депутату на слова о пенсионерах
Шнуров выразил мнение, что народный избранник забыл, как живут простые люди / Фото: afisha.yuga.ru

Шнуров выразил мнение, что народный избранник забыл, как живут простые люди / Фото: afisha.yuga.ru

Сергей Шнуров в своем Instagram в стихах ответил волгоградскому депутату, который назвал пенсионеров с минимальными пенсиями "алкашами" и "тунеядцами".  

 "Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому, как сам из этих самых родом", — начал лидер Ленинграда.

По его словам, он много слышал гадостей, но такие рассуждения – впервые.

Шнуров выразил мнение, что народный избранник забыл, как живут простые люди, многие из которых после активной трудовой деятельности на благо народа вынуждены существовать на низкие пенсии.

"Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, (цензура), в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ", — закончил стихотворение Шнуров.

Напомним, ранее негативны отклик у росииян вызвала попавшая в сеть видеозапись с речью депутата Волгоградской областной думы от "Единой России" Гасана Набиев на заседании Думы, где он заявил, что 8 тысяч рублей получают алкаши и тунеядцы, а малоимущие сами виноваты в своей бедности.

Позднее он извинился за свои слова и назвал несправедливостью одинаково низкие пенсии много трудившихся граждан и тех, кто мало работал.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20:22
Пострадавшую при взрыве газа девушку госпитализировали в Барнаул 0
20:09
В Барнауле забетонировали глубокую яму на перекрестке 0
19:41
Шнуров в стихах вступился за "алкашей" с пенсиями 8 тысяч 0
19:20
Путин обсудил на Совбезе рост числа разведчиков у границ РФ 0
19:08
Коротко о главном: страсти по "вторичке", ответственность за снег и лжегазовики
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 марта
18:44
В Барнауле ускорили строительство школы на 550 мест 0
18:24
Жители барнаульской многоэтажки с дырявой крышей ждут ремонта 6 лет 1
18:01
Эксперты в сфере туризма: "После ЧМ по футболу вырос интерес к России" 0
17:52
Госдума узаконила крупные штрафы за оскорбление власти 7
17:39
Четыре вагона поезда сошли с рельсов в Новосибирской области 0
17:24
Мужчину убили на свадьбе в Горном Алтае 0
17:14
День рождения "Радио Дача Барнаул": призы и подарки в эфире 0
17:04
Жительница Алтайского края прошла опрос от "банка" и потеряла деньги 2
16:48
Главную роль в фильме "Брат 3" исполнит "Руки-Базуки" 9
16:32
В помощь мужчинам: простые рецепты на 8 Марта 1
16:23
На Павловском ДОКе произвели подачу пара на систему размола щепы 3
16:21
Глава Барнаула Сергей Дугин назвал жизнь современных женщин многогранной 0
16:04
Какие симптомы и осложнения бывают у менингококковой инфекции 3
15:49
От -20 до +5: какая погода ждет жителей Алтайского края на длинных выходных 0
15:34
Сайты с данными о способах хищения энергоресурсов заблокировали на Алтае 2
15:21
Роскачество дало советы, как выбрать шоколад 0
15:04
Перехват самолета-разведчика США над Балтийским морем попал на видео 3
14:48
Названы самые желанные подарки на 8 Марта 1
14:33
Жители Алтайского края стали самыми "скупыми" по тратам на культуру 6
14:22
Власти: ситуация в Алтайском крае, где произошел взрыв, на контроле 1
14:09
Ребенок в Барнауле скончался от менингококковой инфекции 11
13:47
В России могут узаконить обработку продуктов радиацией 4
13:33
Пожар после хлопка газовоздушной смеси унес жизни двоих человек на Алтае 0
13:21
Нашествие фальшивок: в Барнауле выявили полтора десятка поддельных купюр 0
13:05
Застройщики и риелторы предрекли ажиотаж на вторичном рынке жилья в Барнауле 16
12:48
Только не пылесос: что не стоит дарить женщинам на 8 Марта 4
12:33
Алтайские единороссы и молодогвардейцы проведут флешмоб к 8 Марта 6
12:25
Депутат извинился за "алкашей" с пенсией 8 тысяч 9
12:13
Часть Сибирской долины осталась без воды: в поселке монтируют новый насос 5
12:02
Полиция поймала водителя, насмерть сбившего пешехода в Горно-Алтайске 1
11:49
СМИ: МТС выплатит $850 млн по "узбекскому делу" 8
11:41
Восьмилетняя барнаульская журналистка на день выкупила трамвайный вагон 20
11:33
"Почту России" и "Марию-Ра" обвинили в отказе от уборки снега в городах Алтая 6
11:21
21 ребенок отравился в детском саду Дагестана 0
11:12
Из прошлого с любовью: советские открытки к 8 Марта 4
11:02
Самые дешевые блины на Масленицу пекут в Алтайском крае 4
10:50
Названы самые пьющие регионы России 4
10:32
Названа причина провала асфальта на улице Трактовой в Барнауле 0
10:23
В Новосибирске третий день ищут без вести пропавшую школьницу 0
10:14
"У вас утечка!": как лжегазовики зарабатывают на доверчивых домовладельцах 7
10:02
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за февраль 2019 года 0
09:57
Чего хочет женщина: проект удачного 8 Марта 0
09:48
Томенко обратился к "Промсвязьбанку" из-за ситуации на "Иткульском спиртзаводе" 4
09:46
АГМУ покоряет вершины. В том числе и в Интернет-пространстве 6
09:33
Житель Барнаула продает коллекцию из 260 неваляшек 1
09:21
Очевидцы: девушку-пешехода сбили на улице Юрина в Барнауле 23
09:13
Лавров назвал условие размещения ракет в любой точке мира 0
09:06
Путин подписал закон о запрете смартфонов и соцсетей военным 12
09:02
Порядок предоставления займов ломбардами: о чем важно помнить каждому 0
08:49
7 марта семилетний барнаулец выступит на шоу "Голос. Дети" 3
08:34
В Барнауле на перекрестке образовалась глубокая яма 3
08:22
"Разгуляй": что принято делать в четвертый день масленичной недели 0
08:17
Попасть в сказку всей семьей: в Барнауле разыгрывается путевка в Диснейленд 4
08:06
Какие модные вещи не стоит покупать весной 2019 года: советы стилиста 0
07:50
Быть Стэнли Кубриком: какие шедевры снял один из главных режиссеров ХХ века 15
07:34
Это космос: волонтер из Барнаула рассказала о работе на Универсиаде 2
07:19
Неприличные модницы: первые мини-шорты как образ бунтарства 5
07:03
Дизайнерскую квартиру с панорамными окнами и сауной продают в центре Барнаула 3
06:48
Ответственность за плохую уборку снега и наледи хотят ввести в Алтайском крае 5
06:32
Фигуры из блинов: как необычно украсить стол на Масленицу 1
06:17
"Легкий" минус и небольшой снег обещают в Алтайском крае 7 марта 0
06:01
Живу в бабьем царстве: алтайские политики рассказали о роли женщин в жизни 3
05:59
Пенсионеры, не получившие надбавки к пенсии с 1 января, получат доплату к июню 0
04:59
Оговорка и выдернули из контекста: чиновница объяснила слова о питании в школе 8
03:56
Цены на валидол продолжают расти в России 2
02:34
Список автомобилей, подпадающих "под налог на роскошь", расширен 0
01:23
Низкоуглеводные диеты назвали опасными для здоровья сердца 0
00:14
Ученые рассказали о новой опасности сладких газировок 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.