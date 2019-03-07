Пострадавшую при взрыве бытового газа и последовавшим за ним пожаре в Завьяловском районе девушку доставили в Барнаул, сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Сейчас 19-летняя селянка находится под наблюдением врачей токсикологического отделения краевой клинической больницы.

Медики оценивают ее состояние как стабильное.

Напомним, ЧП произошло в поселке Малиновый. Во время взрыва погибли два человека.

По предварительной информации, причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации либо неисправность газовых приборов.