Пострадавшую при взрыве бытового газа и последовавшим за ним пожаре в Завьяловском районе девушку доставили в Барнаул, сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Сейчас 19-летняя селянка находится под наблюдением врачей токсикологического отделения краевой клинической больницы.
Медики оценивают ее состояние как стабильное.
Напомним, ЧП произошло в поселке Малиновый. Во время взрыва погибли два человека.
По предварительной информации, причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации либо неисправность газовых приборов.
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