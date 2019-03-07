В поселок Сибирская долина доставили новый насос для водонапорной башни / Фото: barnaul.org

Глава Центрального района Барнаула Максим Сабына сообщил о том, что в поселок Сибирская долина доставили новый насос для водонапорной башни, сообщает городская мэрия.

В настоящее время специалисты производят его монтаж на место вышедшего из строя аппарата.

По оценке экспертов, работы займут несколько часов.

"Ситуация по восстановлению водоснабжения в поселке находится на строгом контроле", — подчеркнул Сабына.

Напомним, 6 марта поломка насоса на водонапорной башне по адресу ул. Куликовская, 4а оставила без воды часть жителей городского поселка.

Пока специалисты ожидали доставки нового аппарата, местным жителям организовали плдвоз питьевой воды.