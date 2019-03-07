Правительство РФ определило объем средств, который вложит в дорожную сеть Республики Алтай в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает ТАСС.

Согласно плану, с 2019 по 2024 года из федерального бюджета на эту цель направят 12 млрд 183 млн рублей.

Из них 1,2 млрд поступят уже в этом году. В частности, в 2019-м запланированы работы на 26 объектах, в том числе 15 – местного значения и 11 – регионального.

Одна из дорог, которую преобразят уже в этом году – это подъезд к пригородному парку "Белуха". Участок протяженностью 1,3 км реконструируют.

В правительстве РФ подчеркивают, что инвестиции призваны не только повысить безопасность дорог республики, но и создать комфортные условия для посещающих Алтай туристов.