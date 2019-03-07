Сотрудники ЛО МВД России в речном порту Новосибирска раскрыли кражу у коммерческой организации, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования хищения 35 тысяч рублей транспортные полицейские установили причастность к этому преступлению новосибирца.

Ранее мужчина был судим 15 раз, в том числе и за кражи. Он задержан и заключен под арест.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему грозить до 5 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проверяют причастность горожанина к другим аналогичным преступлениям.

"В случае если Вы пострадали от действий данного гражданина просьба обращаться по телефону: 8 (383) 319 43 61", — призывают в ведомстве.