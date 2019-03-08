Легкий мороз, небольшой снег и весьма ощутимый ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 8 марта.

"Местами в северных районах небольшой снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь, туман", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Днем в крае будет 0…-5 градусов. В предгорных районах ожидается до +5 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, в северных районах порывы до 8-13 метров.

В Барнауле в конце дня небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет 0…-2 градуса. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.