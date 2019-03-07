Житель Барнаула лишился крупной суммы денег, пытаясь купить в сети мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Увидев в интернете нужное объявление, мужчина написал продавцу и договорился о покупке транспортного средства.

Злоумышленник выслал копию паспорта и договор купли-продажи. Потерпевший даже не встретился с продавцом и не посмотрел на покупаемый байк, однако сразу перевел собеседнику 30 тысяч рублей предоплаты.

После этого объявление с сайта пропало, а данные в анкете "продавца" были изменены.

Потерпевший обратился в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по признакам ст. 159 УК РФ (мошенничество).