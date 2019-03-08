Фото: avito.ru

Элитную квартиру площадью 186 квадратных метров продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 23,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится в экологически чистом районе. Дом расположен в сосновом бору на закрытой охраняемой территории с видеонаблюдением и консьержем. Дом имеет два входа. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.

Обустроена приточная вентиляция, кондиционирование, звукоизоляция, хамам, сигнализация, два санузла, два гардеробные комнаты, мраморные подоконники.