Житель Новосибирска разместил на сайте "Юла" лот о продаже мяча с автографами футболистов сборной Бразилии по футболу.
Автор объявления утверждает, что на спортивном снаряде с символом ЧМ-2018 свои подписи оставили девять представителей национальной сборной Бразилии по футболу.
По его словам, автографы на мяче оставили тренер Тите, а также футболисты Данило, Фернандиньо, Эдерсон Мораес (все – "Манчестер Сити"), Марсело и Каземиро ("Реал Мадрид"), Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Филипе Луис ("Атлетико Мадрид") и Тайсон Фреда ("Шахтер").
За это напоминание о ЧМ в России новосибирец просит 180 тысяч рублей.
"Срочно нужны деньги", – поясняет он причину продажи, утверждая, что имеет фото и видео, доказывающие подлинность автографов.
Комментарии
"Срочно нужны деньги", — поясняет он причину продажи
Если "Срочно нужны деньги", идут в банк